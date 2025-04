Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Bayern Monaco

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Inter e Bayern Monaco per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Inzaghi ritrova Dimarco dal 1′ al posto di Carlos Augusto, per il resto va verso la conferma dell’11 vincente a Monaco. Tra i tedeschi recuperati per la panchina Pavlovic e Coman, ancora out Neuer (comunque a Milano per supportare la squadra).

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sané; Kane. All. Kompany

Foto: Instagram Inter