Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Bayer Leverkusen

Dopo la vittoria sul Getafe, l’Inter di Conte sfiderà il Bayer Leverkusen di Bosz in vista della gara di domani sera per i quarti di finale di Europa League. L’Inter non cambia e raddoppia, davanti ad Handanovic spazio al trio difensivo composto da Bastoni, de Vrij e Godin con Skriniar che si accomoda nuovamente in panchina. Lautaro Martinez e Lukaku in attacco, c’è Barella a centrocampo con Skriniar che partirà dalla panchina. Nel Bayer Leverkusen, Bosz pronto a confermare il 4-3-3 con Kai Havertz e Diaby intoccabili insieme a Volland come prima punta. In difesa con la linea a quattro spazio a ven Bender e Tah, mentre Wendell e Lars Bender sulle corsie. A centrocampo spazio a Demirbay in cabina di regia.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez All. Conte

Bayer Leverkusen (4-3-3): Hradecky; Wendell, S. Bender, Tah, L. Bender; Baumgartlinger, Dermibay, Palacios; Diaby, Volland, Havertz All. Bosz

Foto: Inter twitter