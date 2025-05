Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Barcellona

05/05/2025 | 22:17:21

Domani sera, al Meazza, si gioca Inter-Barcellona, ritorno della semifinale di Champions League. Si parte dal 3-3 dell’andata in Catalogna.

In casa nerazzurra, out Pavard. Partirà titolare Bisseck. Il dubbio principale era legato alle condizioni di Lautaro Martinez, con l’allenamento della vigilia che ha sciolto i dubbi. Il capitano ci sarà dal primo minuto. Per il resto, 11 ideale per Inzaghi, con il consueto 3-5-2, con Acerbi e Bastoni a chiudere il reparto difensivo, Dumfries e Dimarco gli esterni, centrocampo dei titolarissimi, Lautaro, Thuram in attacco.

In casa Barcellona out Koundé, che non recupera, Flick rispetto all’andata cambia i terzini: a destra Eric Garcia, a sinistra si sposta Iñigo Martinez (all’andata centrale) con Araujo in mezzo al fianco del giovane Cubarsi. Mediana e linea di trequarti confermate e intoccabili, con il trio Yamal-Olmo-Raphinha alle spalle della punta. Qui c’è un dubbio fino alla fine. Lewandowski è recuperato, ma in attacco dovrebbe partire titolare ancora Ferran Torres.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Eric García, Cubarsì, Araujo, Iñigo Martinez; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. All. Flick.

Foto: sito Inter