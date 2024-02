Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Atletico Madrid

Domani alle 21 scenderanno in campo Inter e Atletico Madrid per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Simone inzaghi sceglie i titolarissimi: in difesa De Vrij sostituirà ancora l’infortunato Acerbi. Acentrocampo si affida al solito Calhanoglu con Barella e Mkhitaryan a supportarlo, mentre sugli esterni Darmian-Dimarco sono in pole – rispettivamente – su Dumfries e Carlos Augusto. Davanti confermata la Thu-La. Morata si è allenato in gruppo ed stato convocato da Simeone, ma il centravanti spagnolo dovrebbe partire dalla panchina dopo l’infortunio rimediato nelle scorse settimane.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Saul, Reinildo; Llorente, Griezmann. All. Simeone

foto: sito Inter