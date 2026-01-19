Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Arsenal

Alle 21, domani, l’Inter è impegnata a San Siro contro l’Arsenal, un match al vertice della League Phase di Champions.

In casa Inter, dopo aver mischiato le carte in attacco nelle ultime uscite, Chivu torna al tandem consolidato: Lautaro con Thuram. Con Calhanoglu sempre out, si va verso la conferma del centrocampo con Zielinski nel ruolo di play. Dietro torna Bastoni con Akanji e Bisseck.

In casa Arsenal, problema all’inguine per Hincapié: sulla sinistra spazio ancora a Timber, con White sull’out opposto. Odegaard e Rice le mezzali ai lati del play Zubimendi. Saka più di Madueke per agire nel tridente d’attacco, completato da Gyokeres e Trossard.

Queste le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Magalhaes, Timber; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard. All. Arteta.

Foto: sito Inter