Le ultimissime sulle probabili formazioni di HJK Helsinki-Roma

Domani alle 21 scenderanno in campo Roma e HJK Helsinki per la quinta giornata di Europa League. Mourinho riparte da Rui Patricio in porta, in difesa confermato il trio titolare con Smalling centrale, Mancini e Ibañez ai suoi lati. A centrocampo non ci sarà Matic, giocherà ancora Camara al centro. Sulla fascia destra Zalewski favorito sul recuperato Karsdorp. In attacco, complice la squalifica di Zaniolo, i giallorossi viaggiano verso la coppia formata da Belotti-Abraham

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Camara, Cristante, Spinazzola; Pellegrini; Belotti, Abraham.

HJK Helsinki(4-3-3): Hazard; Saksela, Tenho, Hoskonen, Browne; Vaananen, Lingman, Hetemaj; Hostikka, Abubakari, Soiri.

Foto: Twitter Roma