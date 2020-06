Le ultimissime sulle probabili formazioni di Hellas Verona-Napoli

Pochi dubbi per mister Juric in vista del match casalingo contro il Napoli. Nel 3-4-2-1, la punta di diamante sarà rappresentata da Samuel Di Carmine, fresco di doppietta contro il Cagliari. In porta come di consueto ci andrà Silvestri. Non ci saranno Pessina e Borini. Nel ruolo di trequartisti spazio a Verre e Zaccagni.

Mister Gattuso dovrà fare i conti con l’assenza di Manolas, che sta recuperando da un problema muscolare. Al suo posto ci sarà Maksimovic, che sta offrendo comunque importaniti garanzie al fianco di Koulibaly. Dovrebbe rientrare titolare Ospina, al posto di Meret.

Di seguito le probabili formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. All.: Juric

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. All.: Gattuso

Foto: Twitter ufficiale Napoli