Le ultimissime sulle probabili formazioni di Hellas Verona-Milan

Domani al Bentegodi si affronteranno, calcio d’inizio alle 15.00 per la gara valida per la 26a giornata di Serie A.dovrebbe schierare Dawidowicz a discapito di Ceccherini, recuperato Tameze, che agirà in mediana al posto di Sturaro accanto a Veloso.Il Milan arriva in totale emergenza alla sfida contro il Verona. Fuori Ibrahimovic, Mandzukic, Calhanoglu e Bennacer, forfait dell’ultim’ora anche per Rebic. Sulla trequarti spazio a Krunic, mentre Calabria tornerà a occupare la posizione di terzino destro.almeno ritrova Tonali per affiancare Kessie a centrocampo. In difesa torna Tomori insieme a Romagnoli, turno di riposo per Kjaer. In attacco ancora Leao centravanti, uno tra Hauge e Diaz dovrebbe rimpiazzare l’infortunato Rebic.Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Dawidowicz (Ceccherini); Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

All. Juric.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Hauge (Diaz); Leao.

All. Pioli.

Foto: sito Hellas Verona