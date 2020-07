Le ultimissime sulle probabili formazioni di Hellas Verona-Lazio

Archiviato il quarto posto in classifica, la Lazio sfiderà questa sera alle ore 19:30 il Verona di Ivan Juric e cercherà un nuovo record salendo oltre la soglia dei 72 punti in Serie A, record per i biancocelesti nell’anno 1999-00. Nella Lazio resta in dubbio Acerbi anche se dovrebbe scendere in campo regolarmente, c’è Marusic sulla fascia vista l’assenza di Lazzari con Jony sulla fascia opposta. In attacco invece spazio a Correa insieme a Immobile che va a caccia della scarpa d’oro. Nell’Hellas Verona (ormai fuori dalla zona Europa) Pessina e Zaccagni agiranno alle spalle di Salcedo, Rrahmani, Gunter ed Empereur in difesa davanti a Silvestri visto che Kumbulla è fermo ai box.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Salcedo. All. Juric

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. All. S.Inzaghi

Foto: sito ufficiale Lazio