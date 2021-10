Le ultimissime sulle probabili formazioni di Hellas Verona-Lazio

Domani alle 15 l’Hellas Verona ospita la Lazio al Bentegodi per la nona giornata di Serie A 2021-22.

Tudor dovrebbe recuperare Dawidowicz, altrimenti schiererà il terzetto difensivo di Milano, con Ceccherini in vantaggio su Magnani insieme a Gunter e Casale. Conferme in mediana con Faraoni e Lazovic esterni e Ilic-Veloso nel mezzo. Simeone può tornare titolare, scalpita Kalinic: in avanti uno dei due con Barak e Caprari.

Emergenza in difesa per Sarri con Acerbi e Luiz Felipe squalificati. Spazio dunque a Patric e Radu come centrali, Marusic (solito ballottaggio con Lazzari) e Hysaj sulle corsie e Reina tra i pali. A centrocampo Luis Alberto rischia un’altra panchina, insieme a Milinkovic e Leiva dovrebbe esserci Basic (in vantaggio su Akpa Akpro). Confermato il tridente offensivo Felipe Anderson-Immobile-Pedro. Out Zaccagni per una distorsione al ginocchio.