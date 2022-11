Le ultimissime sulle probabili formazioni di Hellas Verona-Juventus

Domani alle 18.30 scenderanno in campo, al Bentegodi, Hellas Verona e Juventus per la quattordicesima giornata di Serie A. Bocchetti perde Magnani (squalificato) ma ritrova Dawidowicz, Ceccherini e Hien, rientrati dalla squalifica. Out Faraoni, sulla destra dovrebbe giocare dall’inizio Depaoli, con Doig sulla fascia opposta. Lazovic non al meglio, dovrebbe partire dalla panchina. Alle spalle di Henry pronti Kallon e Verdi. Allegri dovrebbe confermare la difesa a tre con Bremer-Bonucci-Danilo. In mezzo il recuperato Paredes dovrebbe partire dalla panchina con Locatelli titolare. Dal 1′ anche Fagioli e Rabiot. Out Vlahovic e Chiesa, il tandem offensivo sarà composto da Milik-Kean.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Veloso, Doig; Kallon, Verdi; Henry.

Juventus (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Kean.

