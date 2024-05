Le ultimissime sulle probabili formazioni di Hellas Verona-Inter

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Verona e Inter per l’ultima giornata di Serie A. L’Inter chiude il suo campionato sul campo del Verona già salvo. Inzaghi concederà un po’ di spazio a chi ha giocato meno. Audero in porta, Bisseck e Carlos Auguto in difesa, Arnautovic in attacco, Frattesi in mediana. Dal 1′ Calhanoglu, Barella, Dimarco e Thuram, con Lautaro in panchina. Baroni festeggia la salvezza con Perilli tra i pali. Montipò, Swiderski Folorunsho non convocati.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Perilli; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Cabal; Dani Silva, Serdar; Noslin, Suslov, Lazovic; Bonazzoli. All. Baroni

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Arnautovic, Thuram. All. Inzaghi

Foto: sito Inter