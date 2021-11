Le ultimissime sulle probabili formazioni di Hellas Verona-Cagliari

Al Bentegodi l’Hellas Verona affronta domani sera il Cagliari. In casa gialloblu dovrebbe tornare titolare Gunter. Davanti Lasagna in vantaggio su Simeone. Per quanto riguarda i sardi con l’assenza di Cragno (per motivi familiari) tra i pali ci sarà Radunovic. A centrocampo Strootman in vantaggio su Grassi. Ecco le probabili formazioni del match:

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Casale; Rüegg, Ilic, Tameze, Lazovic; Bessa, Barak; Lasagna. All. Tudor

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Nandez, Strootman, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Keita Balde. All. Mazzarri.

FOTO: Twitter Hellas