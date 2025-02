Le ultimissime sulle probabili formazioni di Hellas Verona-Atalanta

Domani alle 15.00 scenderanno in campo Hellas Verona e Atalanta per la ventiquattresima giornata di Serie A. Gasperini vuole archiviare l’eliminazione in Coppa Italia e riprendere quota in campionato in attesa dello spareggio in Champions. Dovrà farlo con altre ddue assenze come quelle di Maldini e Carnesecchi. Giocherà Brescianini con De Ketelaere e Retegui. Zanetti lancia una mediana tutta nuova con gli acquisti Niasse e Bernede.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Niasse, Bernede, Bradaric; Suslov; Sarr, Mosquera. All. Zanetti

ATALANTA (3-4-2-1): Patricio; Toloi, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Brescianini; Retegui. All. Gasperini

Foto: Twitter Atalanta