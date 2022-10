Le ultimissime sulle probabili formazioni di Heart of Midlothian-Fiorentina

Domani alle 21 scenderanno in campo Hearts e Fiorentina per la terza giornata della fase a gironi di Conference League. Tanti dubbi di formazione per Vincenzo Italiano che però dovrà fare a meno ancora una volta di Sottil e, assenza dell’ultimo minuto, Barak che si aggiungono allo squalificato Ikonè. In porta dovrebbe esserci Gollini, che pare ormai destinato a ricoprire il ruolo di titolare durante la competizione europea. In difesa, Italiano recupera Dodò tra i convocati, ma è ancora presto per vederlo dal primo minuto. Quindi spazio a Venuti, insieme a Biraghi sulle corsie. Al centro della difesa si dovrebbe rivedere la coppia composta da Milenkovic e Igor. In mezzo non si tocca Amrabat, con Bonaventura e uno tra Duncan e Maleh sulla sinistra. Davanti scalpita Jovic, dopo l’ottimo impatto di Bergamo si candida per una maglia dal 1′ nonostante la Conference abbia sempre visto Cabral titolare. Sugli esterni favoriti Kouamè e Saponara, con Gonzalez pronto a entrare a gara in corso (lo stesso Italiano ha affermato che l’argentino può giocare al massimo trenta minuti).

Heart of Midlothian(4-4-1-1): Gordon; Atkinson, Smith, Kingsley, Cochrane; Forrest, Grant, Devlin, Halliday; McKay; Shankland.