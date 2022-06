Mancano meno di ventiquattro ore al calcio d’inizio della sfida tra Germania e Italia. Roberto Mancini potrebbe confermare Gatti al centro della difesa, mentre il pesso dell’attacco pare ricadrà su Giacomo Raspadori. Non ancora risolti i ballottaggi per completare il tridente, in vantaggio al momento Pessina e Politano.

Ecco le probabili formazioni

GERMANIA (3-4-2-1): Neuer; Kehrer, Sule, Henrichs; Hofmann, Goretzka, Kimmich, Raum; Havertz, Muller; Werner. Ct. Flick.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Gatti, Bastoni, Spinazzola; Barella, Cristante, Locatelli; Politano, Raspadori, Pessina. Ct. Mancini.

Foto: Twitter Italia