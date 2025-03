Le ultimissime sulle probabili formazioni di Germania-Italia

Domani sera al Westfalenstadion di Dortmund, la Germania ospita l’Italia, nel ritorno dei quarti di Uefa Nations League. Dopo il successo dell’andata, i tedeschi proveranno ad amministrare il vantaggio per qualificarsi in seminale. Italia chiamata all’impresa.

In casa tedesca, Nagelsmann dovrebbe affidarsi a Sané, Musiala, Amiri alle spalle di Burkardt.

In casa azzurra, quattro cambi per Spalletti rispetto alla sfida di andata a San Siro: giocano Gatti e Buongiorno insieme a Bastoni. Di Lorenzo sostituirà Politano come esterno destro. A centrocampo c’è Ricci in mezzo al posto di Rovella con Barella e Tonali. In avanti Daniel Maldini con Kean

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rudiger, Tah, Raum; Goretzka, Gross; Sané, Musiala, Amiri; Burkardt. CT Nagelsmann

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Gatti, Bastoni, Buongiorno; Di Lorenzo, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Maldini; Kean. CT Spalletti

Foto: sito FIGC