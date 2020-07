Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Spal

Il match tra Genoa e Spal avrà inizio alle 17.15, e sarà valido per la 32ma giornata del campionato di Serie A.

I padroni di casa schiereranno un 3-5-2 con Pandev e Pinamonti in attacco. In mezzo al campo confermato Schöne. Ok anche a Behrami e Cassata. Masiello prenderà il suo posto in difesa accompagnato da Biraschi e Soumaoru. In porta, come di consueto, ci sarà Perin.

Gli ospiti opteranno per un 4-4-2 classico con Cerri e Petagna a guidare l’attacco. Ritorna titolare Missiroli, assistito da Valdifiori. In difesa come spazio al duo Vicari-Bonifazi, ai lati Cionek e Reca. In porta ci sarà Letica.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ghiglione, Behrami, Schöne, Cassata, Barreca; Pandev, Pinamonti. All.: Nicola.

Spal (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Strefezza, Missiroli, Valdifiori, D’Alessandro; Cerri, Petagna. All.: Di Biagio.

