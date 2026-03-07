Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Roma

07/03/2026 | 22:08:20

Alle 18 la Roma è in scena al Marassi, contro il Genoa. Gara non facile ma giallorossi che devono difendere il quarto posto dalle rivali alle spalle.

In casa Genoa, De Rossi però dovrà sostituire Baldanzi, fermo per un problema alla coscia sinistra. Si va con un 3-5-2 con Vitinha e Colombo davanti.

In casa Roma, Dybala out, per un intervento esplorativo in artroscopia al ginocchio. Non recuperano nemmeno Soulé ed Hermoso che potrebbero rientrare contro il Como. In più c’è da sostituire lo squalificato Wesley. In difesa resta titolare Ghilardi; corsie esterne affidate a Celik e Rensch mentre sulla trequarti Pisilli resta in vantaggio su Zaragoza. Intoccabile là davanti Malen.

Queste le probabili formazioni:

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Amorim, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Rensch; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

Foto: sito Genoa