Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Napoli

06/02/2026 | 21:50:56

Domani alle 18, il Genoa ospita il Napoli nella gara di Serie A.

In casa ligure, una sola modifica in vista per De Rossi rispetto alla sconfitta contro la Lazio di venerdì scorso: dovrebbe esordire dal 1′ Amorim nel ruolo di vertice basso del centrocampo. Frendrup scalerebbe come mezz’ala a sinistra al posto di Ellertsson. Baldanzi è in dubbio per un problema al retto femorale: non sarà della partita Siegrist, ancora alle prese con una frattura al dito.

In casa Napoli, nonostante l’emergenza infortuni non si sia chiusa per Conte, una buona notizia è rappresentata dal rientro di Rrahmani, che dovrebbe giocare dal 1′ come terzo a destra in difesa insieme a Buongiorno e Juan Jesus. Gutierrez dovrebbe giocare ancora sulla fascia destra, a sinistra Spinazzola, in mezzo McTominay e Lobotka. In attacco, non si tocca la coppia Vergara-Elmas alle spalle di Hojlund.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutiérrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund. All. Conte

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Amorim, Frendrup, Martín; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

Foto: sito Genoa