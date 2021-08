Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Napoli

Alle ore 18.30, allo stadio Marassi, domani andrà in scena Genoa-Napoli, partita valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A. Luciano Spalletti, che dovrà fare a meno di Osimhen (squalificato) e Zielinski (infortunato), oltre che di Demme, Mertens e Ghoulam, ha un unico dubbio in attacco, con Lozano e Petagna in ballottaggio. In casa rossoblù, invece, molto probabilmente saranno assenti gli ultimi acquisti. Ballardini in l’attacco si affiderà a Ekuban e Kallon.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Ekuban, Kallon. All. Ballardini

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Fabian; Politano, Lozano, Insigne. All. Spalletti

Foto: Twitter Napoli