Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Milan

Dopo il pari raggiunto nei minuti di recupero domenica contro il Parma, torna in campo il Milan di Pioli, nel turno infrasettimanale se la vedrà col Genoa a Marassi.

Maran ha perso Pandev e si affiderà a Scamacca e Pjaca in attacco, Pioli dovrà fare ancora a meno di Ibrahimovic, Rebic guiderà l’attacco. Emergenza in difesa, dopo lo stop di Kjaer ci sarà Kalulu, nuovamente ai box Bennacer che domenica ha avuto un problema fisico, Tonali dal 1′.

Ecco le probabili formazioni:

GENOA (4-4-2): Perin; Masiello, Goldaniga, Bani, Pellegrini; Ghiglione, Radovanovic, Lerager, Sturaro; Pjaca, Scamacca.

All. Maran.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Rebic.

All. Pioli

Foto: sito ufficiale Milan