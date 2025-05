Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Milan

04/05/2025 | 21:50:48

Domani sera, il turno di Serie A si chiude con la sfida tra Genoa e Milan.

In casa Genoa, Vieira deve scegliere. Sulla corsia di destra Sabelli più di Norton-Cuffy. Due ballottaggi sulla trequarti: il primo tra Zanoli e Vitinha, il secondo tra Ekhator e Messias

Tanti gli indisponibili rientra solo Otoa dalla squalifica.

In casa Milan, Conceicao dovrebbe confermare le prove di allenamento, sarà la quinta volta consecutiva con lo stesso 11. L’11 che schiererà in finale a Roma. L’unico dubbio al momento sembra legato alle condizioni di Jovic. Verrà valutato lunedì mattina: se starà bene giocherà lui, se non starà bene giocherà Gimenez

Queste le probabili formazioni:

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Messias, Ahanor; Pinamonti. All. Vieira.

MILAN (3-4-2-1, la probabile formazione): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Leao; Jovic. All. Conceiçao

Foto: sito Genoa