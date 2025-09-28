Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Lazio

28/09/2025 | 22:10:52

Alle 20.45 domani si chiude la 5a giornata di Serie A con la sfida tra Genoa e Lazio.

In casa Genoa, in difesa Ostigard titolare con Vasquez al centro, sulle fasce Norton-Cuffy e Martin. Masini e Frendrup in mediana. Malinovskyi parte in pole come trequartista centrale. Stanciu verso la panchina ma potrebbe entrare a gara in corsa. Sulla sinistra Vitinha in vantaggio per una maglia da titolare.

In casa Lazio, emergenza totale per Sarri, tra squalifiche e infortuni, il tecnico dovrà reinventarsi la formazione soprattutto a centrocampo. Guendouzi (due giornate) e Belahyane (una) saranno assenti dopo i rossi nel derby, Dele-Bashiru e Rovella sono infortunati. Basic e Cataldi titolari. In difesa Nuno Tavares potrebbe andare in panchina, c’è Pellegrini in pole a sinistra. A destra Marusic potrebbe alzarsi al posto di Cancellieri, con Hysaj che farebbe il terzino destro. Pedro dovrebbe agire da trequartista centrale nel 4-2-3-1 biancoceleste, Dia l’alternativa, con Castellanos unica punta.

Queste le probabili formazioni:

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo. All. Patrick Vieira

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi; Cancellieri, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Maurizio Sarri

Foto: sito Genoa