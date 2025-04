Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Lazio

Dopo la delusione in Europa League, la Lazio scende in campo in casa del Genoa per la rincorsa alla zona Champions.

In casa Genoa, in mediana torna dalla squalifica Frendrup. Tanti i pretendenti per affiancare il capitano rossoblù: il più papabile resta Masini. Pinamonti in attacco, dietro di lui il tridente Zanoli-Vitinha-Miretti. Malinovskyi out per una botta subita sulla placca del precedente infortunio.

In casa Lazio, Castellanos in attacco, Dia nel ruolo di trequartista. Ballottaggio Tchaouna/Marusic con il secondo favorito. Gigot potrebbe agire al posto di Romagnoli.

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Vitinha, Miretti; Pinamonti. Allenatore: Vieira.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Marusic, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni