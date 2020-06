Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Juventus

Davide Nicola, in vista del match da disputare contro la Juventus, muterà la coppia d’attacco rispetto a quella vista contro il Brescia. Favilli e Pandev prenderanno il posto di Pinamonti e Destro. In mezzo al campo rientra Schone. Non ci sarà Criscito.

Sarri potrà contare su Danilo, che verrà schierato immediatamente. La coppia di centrali sarà formata dal duo De Ligt-Bonucci. C’è Pjanic in mezzo al campo con Bentancur e Matuidi ai lati. Spazio avanti ancora per Bernardeschi con Ronaldo e Dybala.

Di seguito le probabili formazioni:

Genoa (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Ghiglione, Cassata, Schone, Sturaro, Barreca; Favilli, Pandev. All.: Nicola.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All.: Sarri.

Foto: Twitter ufficiale Juventus