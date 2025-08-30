Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Juventus
30/08/2025 | 21:50:19
Domani alle 18.30 la Juve va in scena a Marassi, in casa del Genoa.
In casa Genoa possibile 4-2-3-1, con Vieira che potrebbe alzare Norton-Cuffy e inserire Sabelli come terzino destro. Stanciu potrebbe cambiare fascia e passare a sinistra. In attacco Colombo.
In casa Juventus, Tudor deve fare i conti con l’assenza per squalifica di Cambiaso. Sulla corsia di sinistra c’è Kostic, fortemente confermato dal croato. In mezzo al campo Locatelli favorito su Koopmeiners. In avanti Conceição e Yildiz a supporto di David.
Queste le probabili formazioni:
GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Østigård, Vásquez, Martín; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Stanciu; Colombo. All. Patrick Vieira.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceição, Yildiz; David. All. Igor Tudor
Foto: sito Genoa