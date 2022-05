Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Juventus

Alle 21, allo stadio Ferraris, il Genoa ospita la Juventus per cercare di tenere vive le speranze salvezza con una vittoria. La Juve arriva al Ferraris certa del quarto posto e con un pensiero magari già alla finale di Coppa Italia.

In casa rossoblù, Blessin non dovrebbe fare rivoluzioni in vista della partita con la Juventus. Dovrebbero iniziare gli 11 che hanno iniziato il derby, con solo Criscito che si gioca un posto da titolare in difesa. In attacco, Destro terminale offensivo.

In casa Juve da aspettarsi diversi cambi con Rugani in difesa, De Sciglio sulla sinistra. Ancora chance per Miretti dal 1′. In attacco possibile tridente con Dybala, Vlahovic e Kean.

Queste le probabili formazioni:

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Bani, Ostigard, Vasquez; Galdames, Badelj; Gudmundsson, Amiri, Portanova; Destro. Allenatore: Blessin.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Miretti, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Kean. Allenatore: Allegri.

Foto: Twitter Genoa