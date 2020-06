Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Juventus

Questa sera, tornano in campo Genoa e Juventus, che si sfideranno al Ferraris. Davide Nicola passerà al 3-5-2 con Perin in porta, Romero, Soumaoro e Masiello in difesa. A centrocampo tornerà Schone con Sturaro e uno fra Behrami e Cassata; sugli esterni, Ghiglione e Barreca, a supporto del duo d’attacco composto da Pinamonti e Pandev (quest’ultimo in vantaggio su Iago Falque. Dall’altra parte, Maurizio Sarri ritrova Danilo, che rientra dalla squalifica, e completerà la difesa insieme a De Ligt, Bonucci e Cuadrado. A centrocampo, Pjanic torna in regia, con Bentancur e Matuidi a fare da mezzali. In avanti, Dybala e Ronaldo, supportati da uno fra Bernardeschi e Douglas Costa, con l’ex-Fiorentina nettamente favorito.

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Ghiglione, Sturaro, Schone, Cassata, Barreca; Pandev, Pinamonti. All. Davide Nicola

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. All. Maurizio Sarri

Foto: profilo Twitter ufficiale Juventus FC