Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Inter

13/12/2025 | 22:35:45

Alle 18 l‘Inter è ospite del Genoa per continuare la corsa nelle zone alte di classifica. Contro un Genoa rivitalizzato dalla cura De Rossi.

In casa ligure, Otoa al posto dell’infortunato Ostigard. Colombo resta prima opzione per De Rossi, al suo fianco dovrebbe esserci ancora Vitinha. Martin a sinistra, sulla corsia opposta c’è Norton-Cuffy

In casa Inter, possibile 3-5-2, per l’allenatore nerazzurro, dubbio in attacco tra Esposito e Bonny per affiancare Lautaro. Il primo è favorito. A sinistra Carlos Augusto dovrebbe far riposare Dimarco, Luis Henrique a destra. Ballottaggio tra Mkhitaryan e Sucic. In difesa senza Acerbi e Darmian, giocheranno Bisseck con Akanji e Bastoni.

Queste le probabili formazioni:

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. All. Daniele De Rossi

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Pio Esposito. All. Cristian Chivu

Foto: sito Genoa