Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Inter

Il posticipo delle 21 delle gare del venerdì vede in campo Genoa e Inter. Gara delicata, con il Genoa che vuole punti per la corsa alla salvezza e l’Inter che vuole riscattare la pesante debacle interna con il Sassuolo.

In casa Genoa, Amiri è tornato in gruppo e si candida per una maglia da titolare contro l’Inter. Niente da fare per Vanheusden e Piccoli. In attacco, Destro terminale offensivo.

In casa Inter, solito 3-5-2, con Inzaghi che ritrova Bastoni e Brozovic dopo le squalifiche. Out Gosens e Correa. In attacco Dzeko e Lautaro si candidano a partire dall’inizio.

Queste le probabili formazioni:

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vasquez, Cambiaso; Sturaro, Rovella; Gudmundsson, Amiri, Yeboah; Destro. All. Blessin.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

Foto: Sito Genoa