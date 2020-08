Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Hellas Verona

Il Genoa, così come il Lecce, ha la gara clou della stagione, per Nicola tutto in una notte. In caso di sconfitta contro gli scaligeri e della vittoria del Lecce, il Grifone andrà in Serie B. Dopo il 5-0 del Sassuolo i rossoblu ospitano l’Hellas Verona (match in programma alle ore 20:45 di oggi) , davanti a Perin possibile linea a tre mentre a centrocampo spazio questa volta a Schone, Criscito e Ankersen sugli esterni con Pandev e Pinamonti come unici due terminali offensivi. Nel Verona Juric lancia ancora Radunovic in porta, torna invece Rrahamani dopo aver scontato la squalifica. Amrabat e Veloso andranno sulla mediana. Mentre in attacco spazio a Di Carmine sostenuto da Messina e Borini.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Masiello; Criscito, Lerager, Schone, Behrami, Ankersen; Pinamonti, Pandev. All. Nicola

Hellas Verona (3-4-2-1): Radunovic; Di Marco, Gunter, Rrahmani; Lazovic, Amrabat, Veloso, Faraoni, Pessina, Borini; Di Carmine. All. Juric

Foto: Genoa twitter