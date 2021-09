Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Fiorentina

Le gare del sabato della 4a giornata partono alle 15.00 con la sfida tra Genoa e Fiorentina. Due squadre reduci da due importanti vittorie e che cercano conferme.

In casa Genoa, Vanheusden e Maksimovic avviati verso la riconferma in difesa. Anche Touré dovrebbe partire titolare, con Cambiaso esterno destro. Badelj torna a disposizione e dovrebbe giocare dal 1’, vista anche l’indisponibilità di Sturaro. In attacco ancora out Caicedo, spazio a Destro che farà coppia con Ekuban, in vantaggio su Pandev.

In casa Fiorentina, recuperati i vari nazionali, davanti Gonzalez completerà l’attacco con Vlahovic e Sottil, quest’ultimo leggermente favorito su Callejon. In mezzo al campo pronto a tornare dal primo minuto Castrovilli. Ballottaggi aperti dietro con Martinez Quarta favorito su Igor . Odriozola al posto dell’infortunato Venuti.

Queste le probabili formazioni:

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Maksimovic, Criscito; Cambiaso, Rovella, Badelj, Tourè, Fares; Destro, Ekuban. All. Ballardini.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Sottil, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano.

Foto: Twitter Genoa