Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Bologna

Ecco le probabili formazioni dell’anticipo del sabato valido per il diciassettesimo turno di Serie A 2020-21, alle 18.00 al Ferraris si gioca Genoa-Bologna.

Ballardini è costretto a rinunciare allo squalificato Goldaniga, ancora fiducia a Shomurodov in attacco, l’uzbeko farà coppia con Mattia Destro. Mihajlovic invece perde Svanberg, espulso nella gara con l’Udinese. In avanti fiducia al sempreverde Rodrigo Palacio.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Behrami, Radovanovic, Lerager, Czyborra; Destro, Shomurodov.

All. Ballardini.