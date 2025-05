Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Atalanta

16/05/2025 | 20:50:24

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Genoa e Atalanta per la trentasettesima giornata di Serie A. Dopo la squalifica, il Genoa recupera Thorsby, che torna ad occupare un posto sulla trequarti, al pari di Vitinha e Venturino. In porta potrebbe tornare Leali, mentre in mediana ecco Masini al fianco di Frendrup. Nell’Atalanta si va verso il turnover: scalpitano Ruggeri, Sulemana, Samardzic e Brescianini. Gasperini potrebbe concedere un po’ di minutaggio a chi ha giocato meno dopo aver conquistato la Champions con due turni d’anticipo. Posch ancora ai box, Lookman convocato, stagione finita per Toloi.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Venturino, Vitinha, Thorsby; Pinamonti

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, de Roon; Bellanova, Sulemana, Pasalic, Ruggeri; Brescianini, Samardzic; Retegui

Foto: Twitter Atalanta