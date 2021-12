Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Atalanta

L’Atalanta vuole rispondere subito al poker subito dalla Roma e affronterà a Marassi un Genoa in piena crisi. In casa bergamasca Gasperini dovrà rinunciare a Toloi e Maehle, sulla fasce Zappacosta e uno tra Hateboer e Pezzella. Davanti Pessina e Malinovski dovrebbero supportare Zapata. Per quanto riguarda i liguri, Shevchenko si affida a Destro. Al suo fianco ballottaggio Pandev/Ekuban. Ecco le probabili formazioni del match:

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Ghiglione, Hernani, Badelj, Portanova, Cambiaso; Pandev, Destro. All. Shevchenko.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Pezzella; Malinovskyi, Pessina; Zapata. All. Gasperini

FOTO: Twitter Atalanta