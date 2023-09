Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genk-Fiorentina

La Fiorentina farà il suo esordio in Conference League in Belgio, contro il Genk.

Per i padroni di casa. possibile 4-2-3-1, con Oyen prima punta, supportata da Heynen, Sor e Zeqiri.

Per la Fiorentina, in porta potrebbe toccare a Christensen, con Dodò confermato a destra e Biraghi a sinistra, a che se Parisi scalpita. Al centro della difesa il solito Milenkovic, affiancato dal rientrante Ranieri. In mediana tornerà Arthur, mentre al suo fianco potrebbe essere confermato Duncan, reduce da una buona prestazione. A destra Nico Gonzalez dovrebbe essere insostituibile, con Kouamé a contendere una maglia a Sottil a sinistra mentre Infantino che si candida a sostituire l’infortunato Bonaventura. La punta sarà probabilmente Beltran.

Queste lr probabili formazioni: