Le ultimissime sulle probabili formazioni di Galatasaray-Lazio

E’ tempo di esordio in Europa League per la Lazio di Maurizio Sarri, che domani andrà in campo a Istanbul contro il Galatasaray. L’allenatore toscano dovrebbe lanciare Muriqi dal 1′, Luiz Felipe potrebbe rifiatare in favore di Patric e lo stesso discorso vale in mediana per Leiva in favore di Escalante.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

GALATARASAY (4-1-4-1): Muslera; Boey, Luyindama, Nelsson, van Aanholt; Kutlu; Yilmaz, Morutan, Cicaldau, Akturkoglu; Digne.

All. Terim.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe (Patric), Acerbi, Radu; Milinkovic, Leiva (Escalante), Basic; Felipe Anderson, Muriqi, Zaccagni.

All. Sarri.

Foto: Instagram personale Muriqi