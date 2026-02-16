Le ultimissime sulle probabili formazioni di Galatasaray-Juventus

16/02/2026 | 22:07:21

Alle 18.45, domani, la sfida tra Galatasaray e Juventus per i playoff di Champions League, gara di andata.

Per la compagine turca, Okan Buruk dovrebbe scegliere un sistema identico a quello bianconero, ovvero 4-2-3-1: con l’ex bomber di Spalletti, Osimhen punta centrale. Verso una maglia dal 1′ anche l’altro ex del Napoli, Noa Lang. In panchina Icardi, oggetto del desiderio bianconero nello scorso mercato di gennaio.

In casa Juventus, David non è convocato: dal 1′ dovrebbe giocare Openda. Thuram (che ha saltato la partita con l’Inter) ha ancora dolore e, al momento, non è tra i possibili titolari. Proverà nella mattinata di martedì e poi Spalletti deciderà. In caso di forfait dovrebbe esserci dal 1′ Koopmeiners e non Miretti. Out anche Hien. Per il resto lo stesso 11 di San Siro di sabato sera.

Queste le probabili formazioni:

Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sánchez, Abdülkerim Bardakci, Jakobs; Torreira, Sara; Yilmaz, Yunus Akgün, Lang; Osimhen. All. Okan Buruk

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Openda. All. Spalletti

Foto: sito Juventus