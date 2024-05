Le ultimissime sulle probabili formazioni di Frosinone-Udinese

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Frosinone e Udinese per l’ultima giornata di Serie A. Nessun dubbio per Di Francesco che scenderà in campo con la stessa formazione che ha sbancato Monza una settimana prima. Probabile panchina per Mazzitelli che va verso la via del recupero. Il capitano ciociaro non ha i 90’ nelle gambe, ma se dovesse servire si farà trovare pronto nel finale. Cannavaro, invece, deve fare i conti con gli infortuni di Success e Walace. Recuperati, invece, Pereyra e Thauvin, conferme per Lucca in attacco. Solito dubbio a destra, con Ehizibue in pole.

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Okoli, Romagnoli; Zortea, Barrenechea, Brescianini, Valeri; Soulé, Harroui; Cheddira. All. Di Francesco.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Payero, Kamara; Pereyra, Samardzic; Lucca. All. Cannavaro.

Foto: Instagram Frosinone