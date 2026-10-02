Le ultimissime sulle probabili formazioni di Francia-Italia
02/10/2026 | 12:03:39
La prima di Zinedine Zidane in casa da CT della Francia è contro l’Italia di Mancini venti anni dopo l’ultima partita della sua carriera. Francia-Italia è in programma questa sera alle 20:45 a Saint Denis. Le ultimissime sulle probabili formazioni. In rialzo le quotazioni di Kean nel tridente da esterno.
Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Jacquet, Upamecano, Truffert; Rabiot, Koné; Olise, Cherki, Doué; Dembélé. CT: Zidane
Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Bastoni, Scalvini, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Kean (Vergara), Pio Esposito, S. Esposito. CT: Mancini
foto x italia