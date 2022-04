Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Venezia

Alle 16.30 al Franchi, la Fiorentina ospita il Venezia. Gara importante per la corsa europea dei viola e quella alla salvezza per i lagunari.

In casa toscana, Bonaventura non recupera, si rivede invece in panchina Odriozola. Davanti gioca Cabral, accanto a lui ballottaggi aperti. Ikoné si gioca una maglia con Saponara, Sottil con Nico Gonzalez, con quest’ultimo favorito.

In casa Venezia, Zanetti perde anche il francese Cuisance, colpito da un attacco febbrile. Out anche Ebuehi, Modolo, Vacca e Sigurdsson, mentre Ampadu è squalificato. Scelte quasi obbligate con Okereke e Johnsen al fianco di Henry.

Queste le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Ikoné, Cabral, Gonzalez. Allenatore: Italiano.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Ullmann; Crnigoj, Fiordilino, Cuisance; Johnsen, Henry, Okereke. Allenatore: Zanetti.

Foto: Twitter Fiorentina