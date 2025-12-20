Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Udinese
20/12/2025 | 23:40:48
Vanoli prepara una rivoluzione in casa Fiorentina per andare a caccia della prima vittoria contro l’Udinese, i viola scenderanno in campo con un 4-4-2 diverso dal 3-5-2 che pochi frutti ha portato. Spazio per Kouamé e Fortini sulle fasce offensive, Runjaic conferma il 3-5-2 con Zaniolo in attacco al fianco di Davis.
FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fortini, Fagioli, Mandragora, Kouamé; Gudmundsson, Kean. All. Vanoli
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. All. Runjaic
Foto: Instagram Fiorentina