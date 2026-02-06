Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Torino

06/02/2026 | 22:03:50

Il posticipo del sabato sera della Serie A vede la sfida tra Fiorentina e Torino.

In casa viola, due le novità per Vanoli rispetto alla sconfitta di Napoli: in attacco dovrebbe tornare titolare Kean, che ha smaltito il problema alla caviglia. In mezzo al campo, dovrebbe partire dal 1′ anche Mandragora, con Fabbian che sembra destinato alla panchina. Oltre all’infortunato Lamptey, l’unico in dubbio tra i viola è Rugani, che ha rimediato una lesione di medio grado al gemello mediale.

In casa Torino, Baroni dovrebbe rilanciare dal 1′ Maripán come perno della difesa, affiancato da Marianucci e Coco. A centrocampo, invece, dovrebbe tornare Gineitis dopo l’infortunio alla coscia sinistra rimediato con la Roma, con Vlasic che sarà assente per squalifica, così come Prati. Conferma sulla sinistra per Obrador. In attacco, oltre al confermato Kulenovic, dovrebbe giocare Adams.

Queste le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Brescianini, Mandragora, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripán, Coco; Pedersen, Gineitis, Ilkhan, Casadei, Obrador; Kulenovic, Adams. All. Baroni

Foto: sito Fiorentina