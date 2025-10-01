Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Sigma Olomouc

01/10/2025 | 22:28:10

La Fiorentina domani sera ospita i cechi del Sigma Olomouc.

In casa viola, Pioli ha deciso di confermare De Gea anche per la coppa. La difesa a 3, confermata, potrebbe vedere Pablo Marì al centro, Comuzzo sulla destra, e Viti a sinistra. Mediana con Fagioli e Ndour, alternativa spremere ancora Mandragora. A destra Fortini, con Parisi sulla fascia opposta. Moise Kean è squalificato, e così Pioli potrebbe tornare al tridente. Una soluzione che per adesso è stata accantonata, ma che potrebbe trovare una nuova linfa in Conference. Gudmundsson agirebbe dietro alla coppia Dzeko-Piccoli.

Per il Sigma, attacco con Dolziknov, Tkac, Navratil alle spalle di Milulenka.

Queste le probabili formazioni:

Fiorentina (3-4-1-2): Comuzzo; Pablo Marì, Viti; Fortini, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson; Piccoli, Dzeko. All. Pioli.

Sigma Olomouc (4-2-3-1): Stoppen; Slavicek, Sylla, Kral, Slama; Beran, Breite; Dolziknov, Tkac, Navratil; Milulenka. All. Janotka.

Foto: sito Fiorentina