Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Sassuolo

La Fiorentina ospita domani al Franchi alle 12:30 il Sassuolo. Una partita tra due squadre che giocano un bel calcio e che stanno vivendo una stagione più che positiva. In casa viola Italiano dovrebbe concedere una chance a Callejon e Nico Gonzalez a supporto di Vlahovic. Nel Sassuolo si rivede Boga ma soltanto a gara in corso: in attacco ci saranno ancora Berardi, Scamacca, Raspadori. Ecco le probabili formazioni del match:

FIORENTINA (4-3-3):P. Terracciano; Odriozola, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Boneventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez, Traore; D. Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi.

FOTO: Twitter Fiorentina