Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Sampdoria

Torna la Serie A, e domani andrà in scena alle ore 20:45 Fiorentina-Sampdoria, in programma all’Artemio Franchi in quel di Firenze. Da un lato la Fiorentina di Pioli che vuole riprendersi dopo lo scivolone in casa dell’Inter. Così come la Sampdoria di Ranieri che ha perso in casa contro il Benevento, rimasta ferma a zero punti in due partite. Peri Iachini nessun indisponibile, spazio al solito 3-5-2 con Chiesa inamovibile nonostante le voci di mercato. In attacco spazio a Kouamé e a Ribery, col francese in ballottaggio insieme a Cutrone. Nei liguri non ci sarà Keita, ancora out a causa del Covid-19. Quagliarella e Bonazzoli i titolari in attacco, spazio a Candreva alla sua prima in maglia blucerchiata. Salgono le quotazioni di Verre a centrocampo.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Verre, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella.

Foto: twitter Fiorentina