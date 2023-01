Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Sampdoria

Alle 18 domani altra sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia che al Franchi vedrà affrontarsi Fiorentina e Sampdoria.

In casa viola non ci sono Cabral c’è lesione, Mandragora e Terracciano, oltre a Zurkowski. Out anche Saponara. In attacco dovrebbe rivedersi Jovic.

In casa Samp, ci dovrebbe essere massiccio turnover, in vista della gara con l’Empoli in campionato. Possibile chance per Winks, anche se è lontano dai campi di gioco da tempo.

Queste le probabili formazioni:

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Terzic, Martinez Quarta, Igor, Dodo; Bianco, Duncan; Ikone, Castrovilli, Kouame; Jovic. All. Italiano.

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia; Murillo, Villar, Amione; Zanoli, Rincon, Winks, Yepes; Djuricic; Lammers, Montevago. All. Stankovic.

Foto: twitter Fiorentina