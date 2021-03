Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Roma

Alle 20.45 di domani sera si gioca Fiorentina-Roma, gara valida per la 25a giornata di Serie A.

Per Prandelli nessun cambio in difesa, con l’ormai collaudato terzetto formato da Quarta, Pezzella e Milenkovic davanti a Dragowski. Sulle fasce Venuti e Castrovili, con la regia di Pulgar e Castrovilli, Amrabat a dare corsa e qualità alla manovra. Vlahovic e Ribery in avanti per provare a fare male alla Roma.

Fonseca potrebbe riproporre Kumbulla dal primo minuto, dopo la brutta partita di Fazio con il Milan. In mediana Villar potrebbe andare incontro a un turno di riposo viste le ultime prestazioni opache. Pellegrini prenderebbe così il suo posto in mediana per una trequarti completata da El Shaarawy o da Pedro, in supporto a Mayoral.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Milenkovic; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

All. Prandelli.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral.

All. Fonseca.