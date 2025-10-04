Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Roma

04/10/2025 | 22:33:56

Domani alle 15 interessante partita tra Fiorentina e Roma. Entrambe reduci dalle fatiche europee di giovedì.

In casa Fiorentina, Pongracic, Marì e Ranieri dovrebbe essere la linea a tre. Davanti, Kean sarà ovviamente il terminale di riferimento. Pioli potrebbe mettere Fazzini a supporto del bomber azzurro. In mediana Sohm è sempre alle prese con una fastidiosa fascite plantare. Pronti quindi Ndour, Nicolussi Caviglia e Mandragora. Dodò e Gosens sulle fasce.

In casa Roma, Dybala torna in gruppo. Dovbyk, nonostante i rigori falliti, dovrebbe essere titolare in attacco. Alle sue spalle Soulé e Pellegrini. Difesa guidata da Mancini con Celik e Ndicka ai propri lati. Corsia sinistra affidata a Tsimikas (Angelino out per influenza) mentre a destra Gasperini dovrebbe scegliere Rensch.

Queste le probabili formazioni:

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Gosens; Fazzini, Kean. All. Pioli.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini, Dovbyk. All. Gasperini.

Foto: sito Roma